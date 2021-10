Plat 130 procent průměrné mzdy pro učitele už není cíl všech stran

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je platový návrh neodpovědný, protože by vyšel na 30 miliard korun navíc, takže by se muselo škrtat v jiných odvětvích až o 15 procent. Soc. dem. zase vadí, že návrh také umožňuje, aby do škol nastoupili lidé bez pedagogického vzdělání, které by si mohli do tří let doplnit. Vstup nekvalifikovaných učitelů do škol odmítají. Ve svém programu se ale ČSSD ke slibu dosažení 130procentní mety hlásí.