Vědci troubí na poplach. Dva hlavní ledovce v Antarktidě tají stále rychleji

Výzkumníci studovali vývoj úbytku ledovců Pine Island a Thwaites od října 2014 do července 2020. Jak je vidět na videu, ledové pláty obou ledovců se masivně odlamují, upozorňuje Evropská kosmická agentura (ESA) na svém webu.

Tání obou těchto ledovců je navíc zodpovědné za zhruba pět procent celosvětového vzestupu hladiny moří. Jejich úplné zhroucení – způsobené oteplováním okolních vod – by zvýšilo globální hladiny oceánů dokonce až o metr.

„Abychom odhalili, co se tam ve skutečnosti děje, ponořili jsme se do obrazových dat z řady různých satelitů,“ uvedl podle serveru The Daily Mail autor studie a geolog Stef Lhermitte z Technické univerzity Delft v Nizozemsku.