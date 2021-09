Ve školách začali ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století

Pokud se tento model spolupráce učitelů osvědčí, chtělo by ho ministerstvo v budoucnu využít i pro modernizaci výuky v dalších předmětech, jak informovala Vendula Ježková z Národního pedagogického institutu (NPI).

Učitelé z blízkých škol vytvoří skupinu, která se bude pravidelně scházet, připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít vzdělávací materiály a zaškolení do online aplikace HistoryLab.

Oproti důrazu na memorování dat by se měli žáci v hodinách dějepisu v projektu naučit myslet více kriticky.

Pedagogové, kteří se do projektu přihlásili, se v srpnu setkali na Letní škole. Třídenní program jim nabídl možnost vyzkoušet si různé způsoby výuky jako spolupráci žáků v malých skupinách, vedení diskuze se třídou nebo tzv. metodu koktejlu. Ta dává žákům možnost seznámit se s tím, co všechno může způsobit změnu ve společnosti.

Nová výuka techniky se začlení do učiva ZŠ zřejmě až v roce 2023

Nová výuka techniky se začlení do učiva ZŠ zřejmě až v roce 2023 Věda a školy

„Žáci tak pochopí, že to nikdy není jedna věc, která změní děj událostí. Je to soubor několika příčin, namíchaný koktejl okolností,“ vysvětlila učitelka Jana Sagitáriová z Jablunkova na Frýdecko-Místecku.

Experti se dlouhodobě shodují, že výuka moderních dějin v českých školách není dost efektivní, i když se oproti minulosti vylepšila. Podle České školní inspekce se většina žáků seznámí s dějinami do 90. let 20. století, jen asi 3,5 procenta nedojde do roku 1989. Současné učebnice ale podle některých kritiků historii příliš popisují, a tak děti od dějepisu spíš odrazují.