Včelí trik, jak přežít pád do vody: vytvoří si vlnku a surfují

Zejména za horkých letních dnů přilétají včely k vodním plochám, aby se napily. Jestliže spadnou do nádrže, už nedokážou vzlétnout a během několika minut je gravitace nemilosrdně stáhne ke dnu.

Roh přemluvil kolegu Mortezu Ghariba a u celkem 33 včel zkoumali, co se stane, když se hmyz octne na vodní hladině laboratorní misky. Bití křídly včel podrobně zaznamenávaly videokamery se zpomaleným pohybem.

Nečekané zjištění obou techniků publikoval vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.