Sluneční soustavou skutečně uhání cizí kometa. Polští vědci určili, odkud může pocházet

V první polovině září se nacházela 420 milionů kilometrů od Slunce, kometa tak letí rychlostí 150 tisíc kilometrů v hodině. A Zemi míjí s velkým odstupem ještě za oběžnou dráhou Marsu. Maximální přiblížení ke Slunci je vědci očekáváno 8. prosince, bude činit asi 300 milionů kilometrů. Poté se kometa začne vracet zpět do mezihvězdného prostoru.

Polští odborníci nyní určili, že druhý známý mezihvězdný objekt po asteroidu Oumuamua , který navštívil naši sluneční soustavu, kometa 2I/Borisov, asi pochází z dvojhvězdného (binárního) systému červeného trpaslíka Kruger 60 (hvězdy Kruger 60A a Kruger 60B) vzdáleného přes 13 světelných let od nás v souhvězdí Cefea.

Kometa, která byla identifikována díky oblaku prachu a plynu, má průměr 1,4 až 6,6 km, svoji cestu vesmírem započala před milionem let, jak bylo nově informováno.

Kometa 2I/Borisov mohla podle kosmického výzkumného centra Polské akademie věd obíhat dvojče hvězdy Kruger 60, podobně jako komety obíhají kolem Slunce v našem systému, dokud vliv jiné planety nezpůsobil její odlet do volného kosmu.

„Okamžitě jsme zaregistrovali koma a ocas, které nebyly vidět kolem planetky Oumuamua. To je opravdu skvělé, protože to znamená, že náš nový návštěvník je jednou z těchto mytických a nikdy předtím neviděných skutečných mezihvězdných komet,“ řekl podle britského listu The Independent polský vědec Michal Drahus z Jagellonské univerzity v Krakově.