Šéf asociace ředitelů: Povinná docházka půjde v 15členných skupinách jen těžko

„Nevím přesně, jak by to mělo vypadat. Pokud by měly být dodrženy 15členné skupiny, tak si to nedokážu představit. Pokud ne, tak bych to přivítal, protože by to řešilo určité problémy spojené s tou dobrovolností,“ řekl Právu Černý.

Jak si konkrétně poslanci znovuzavedení povinné docházky představují, zatím není jasné. Podle zjištění Novinek se o tom začalo mluvit ve chvíli, kdy se začaly řešit problémy kolem ošetřovného, protože při zachování dobrovolnosti není jasné, zda by měl mít rodič doma s dítětem nárok na zvláštní podporu od státu.

Vláda podle informací Novinek uvažuje, že sníží ošetřovné. Cílem je poslat lidi do práce. Tam prý nyní mnozí nechtějí znovu začít chodit, protože raději zůstanou doma s dětmi s 80 procenty platu.

Korunu spekulacím nasadil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po pondělním jednání vlády. „Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole, je téměř nulové,“ řekl Prymula.

Podle Černého je povinná docházka pro 1. stupeň o 15členných skupinkách pro velkou část škol těžko splnitelná. I pro jeho školu by to bylo náročné. Zjednodušeně, rozdělit kolektivy 1. až 5. třídy napůl, rozmístit je do volných učeben, přičemž do školy za stejných omezení mohu docházet i deváťáci, a ke každé skupině přidělit kantora, by bylo organizačně napínavé.

Ale značná část škol jsou malotřídky, které třeba mají jen pět místností pro pět tříd 1. stupně. „Ty by to zvládnout nemohly,“ řekl Černý.

Rodiče volají po „svém” učiteli

Menší výhodou oproti současnému stavu by bylo to, že by ředitel zapojil třídní učitele, kteří se věnují naplno dálkové výuce. Jenže tam by zřejmě vznikl problém na straně rodičů, protože většinou chtějí své ratolesti vrátit právě pod jejich křídla.