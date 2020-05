Proč způsobil pradávný meteorit tak masivní vymírání? Mohl za to úhel jeho dopadu

Úhly mezi 45 a 60 stupni jsou podle vědců nejničivější, co se týká vyvržení hornin a dalších materiálů do ovzduší.

„Dopad znamenal pro dinosaury těžké časy a naše práce dokládá, že to bylo ještě horší, než jsme si doposud mysleli,” shrnul podle BBC hlavní autor studie Gareth Collins z Královské univerzity v Londýně .

Těleso podle výzkumu na Zemi dopadlo pod úhlem 60 stupňů. Úhly mezi 45 a 60 stupni jsou přitom podle vědců nejničivější, co se týká vyvržení hornin a dalších materiálů do ovzduší.

Rekonstrukce dopadu podpořená geologickými daty z místa dokázala, že při nárazu vznikl kráter 30 kilometrů hluboký, který byl natolik masivní, že se sám do sebe zhroutil. To do ovzduší vyvrhlo další materiál.