Pokochejte se unikátním zatměním Slunce. V Česku ho bohužel nevidíme

Toto prstencové zatmění tedy z našeho území nevidíme. Živý přenos z Indie nabízíme zhruba od osmi ráno našeho času, svého úplného maxima by měl úkaz dosáhnout již od 8:30 SELČ.

Zajímavé také je, že se toto prstencové zatmění kryje s obecně nejdelším dnem v roce - je to poprvé od roku 2001, kdy se slunovrat setkává se zatměním Slunce, znovu se tak stane v roce 2039, připomíná britský list The Independent. Letní slunovrat nastává ze soboty na neděli, konkrétně začalo astronomické léto v sobotu ve 23:43.

„Nejbližší zatmění Slunce pozorovatelné od nás bude částečné, a to 10. června 2021 (shodou okolností na jiném místě Země bude rovněž prstencové). Na to úplné si ale v ČR budeme muset počkat až do 7. října 2135,“ dodal Suchan na závěr.