Odkladů školy přibývá. Nejčastěji kvůli celkové nezralosti dítěte

Nadpoloviční většině žádostí o odložení nástupu do školy podle zprávy inspekce vyhoví zhruba 90 procent pedagogicko-psychologických poraden.

Ze zjištění ČŠI plyne, že zhruba čtyři pětiny poraden vydávají doporučení odložit nástup do školy kvůli celkové nezralosti dítěte. Logopedické vady se vyskytují v polovině případů, kdy poradna doporučí odklad.

Dalším častým důvodem pro pozdější nástup do školy jsou obtíže se soustředěním nebo potíže s nácvikem pohybů při psaní či kreslení, tzv. grafomotorikou. Tyto důvody uvedly asi dvě pětiny poraden.

Inspekce: Doučování se neúčastní 20 procent žáků, kteří to potřebují

Inspekce: Doučování se neúčastní 20 procent žáků, kteří to potřebují Věda a školy

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že je v ČR příliš mnoho dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) tvořili žáci s odkladem v minulém školním roce zhruba čtvrtinu nově přijatých do první třídy. Týkalo se to přibližně 26 tisíc dětí, asi dvě třetiny z nich byli chlapci.