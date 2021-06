O myších a lidech. Vědci prodlužují život

„Je to významná změna v délce života; když si představíte odpovídající nárůst u člověka, vyjde vám, že by mohl žít do 120 let. Změny, které jsme vyvolali u myší, by se mohly přenést na člověka, a pokud se to podaří, bylo by to strhující,“ řekl profesor Chaim Cohen z Bar Ilanovy univerzity, který výzkum vedl.