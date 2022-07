Na víceletých gymnáziích se za poslední desetiletí snížil podíl žáků

Kupříkladu loni na jaře se na osmiletá gymnázia hlásilo podle Cermatu 17 493 zájemců a na šestiletá 5346. Podle údajů MŠMT pak od září 2021 do prvních ročníků těchto škol nastoupilo 9145 zájemců a na šestiletá gymnázia 2440.

Počet dětí, které přecházejí na osmiletá gymnázia, v uplynulém desetiletí kolísal mezi zhruba 9000 a 9300. Loni jich tyto školy přijaly podobně jako ve školním roce 2011/2012, kdy to bylo 9178.

Méně se snížil podíl dětí přecházejících na šestiletá gymnázia, kterých je proti osmiletým oborům menší množství. Počet žáků přijatých do prvních ročníků šestiletých gymnázií za deset let vzrostl zhruba z 2200 na loňských 2440. Jejich podíl na populačním ročníku do roku 2017 stagnoval kolem 2,7 procenta. S příchodem silnějších ročníků začal postupně klesat k loňským 2,3.