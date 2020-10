Na oběžné dráze hrozí srážka vysloužilého satelitu s raketou

Na oběžné dráze kolem Země hrozí střet vysloužilého satelitu se zbytkem čínské rakety, při němž by mohly vzniknout desetitisíce úlomků. To by představovalo riziko pro další funkční družice. Upozornila na to americká společnost LeoLabs, která pohyb satelitů na nízké oběžné dráze monitoruje. Čas největšího přiblížení obou aparátů má nastat v pátek před 03:00 SELČ.