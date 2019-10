Maturitní strašák povinný nebude

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly vrátit ze státní úrovně zpět do škol. Nadále by měla zůstat možnost výběru povinné maturity z matematiky, nebo cizího jazyka.