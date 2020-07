Jantar dokázal zachovat barvu hmyzu z doby dinosaurů

O tom, jak zbarvené byly organismy obývající naši planetu před miliony let, jsme toho věděli až donedávna hodně málo. Vždyť ani hojně nalézané kosterní pozůstatky, ani zkamenělé otisky pochopitelně žádnou představu o tom, jak vypadal příslušný živočich, pokud jde o barvy, nedávají. A i v tomto případě badatelům významně pomohl jantar ze severu Myanmaru.

Čínští vědci z Ústavu geologie a paleontologie Akademie věd v Nankingu zkoumali 35 kusů jantaru starých 99 milionů let, tedy z nejmladšího a současně nejdelšího útvaru druhohor označovaného jako křída, a obsahujících dokonale zachovalý hmyz. A jak dokazují snímky otištěné v časopise Proceedings of the Royal Society B, ten hýřil nepřehlédnutelnými barvami.