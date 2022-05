Jak se dobývá cizí planeta. NASA zveřejnila video z letu helikoptérky na Marsu

Rekordní let co do vzdálenosti a rychlosti se uskutečnil 8. dubna, ale posílání videí z Marsu trvá déle než posílání fotek. Ingenuity tak překonala svůj předchozí nejdelší let z loňského července, který měřil 625 metrů. Rychlostní rekord nebyl tak výrazný, už několikrát letěla rychlostí pět metrů za sekundu. Helikoptérka se vznesla do výšky až deseti metrů.