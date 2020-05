Dodržet vše je nereálné, myslí si o požadavcích ministerstva ředitelé škol

Školní docházka bude pouze dobrovolná, a to pokud žák nepatří do rizikové skupiny – například zda nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s chronickými chorobami. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května.