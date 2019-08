Čím více budou děti ve škole mluvit, tím více se naučí, potvrdil brněnský výzkum

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse to dokazuje, jak je nezbytné kombinovat různé metody a formy výuky, a to včetně těch, které dokážou žáky více aktivizovat.

A co by si z toho tedy podle Šeďové měli odnést sami učitelé?

„Je skutečně žádoucí, aby žáci ve výuce hovořili, a to pokud možno v rozvitých promluvách s argumentací. Přitom je důležité dávat prostor pokud možno všem žákům,“ zmínila s tím, že výsledky testování ukazují, že zapojení do komunikace ve výuce znamená pro žáka zvýhodnění.

Lze to tedy vnímat i jednoduše takto: člověk si obvykle více pamatuje to, co sám řekl, než co „jen“ slyšel.