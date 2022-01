Astronomové spatřili osud Sluneční soustavy

Jde o vůbec první pozorovaný hvězdný systém, jehož současný stav se podobá očekávanému osudu naší Sluneční soustavy asi za pět miliard let, kdy Slunce dosáhne konce svého života.

Bílých trpaslíků v okolním vesmíru vidíme tisíce. Některé tyto objekty jsou doprovázeny planetami, nicméně dosud jsme neviděli žádný, který by měl kolem sebe planetární systém podobný našemu.

Z více než 4900 exoplanet (planet u jiných hvězd), které jsou v současné době známy, byla jen hrstka nalezena kolem bílých trpaslíků - a těsné umístění těchto planet u bílých trpaslíků naznačuje, že tam dorazily až po „smrti” hvězdy, z mnohem větší vzdálenosti, jinak by byly zničeny během stadia rudého obra.

Výzkumníci z Keckovy observatoře umístěné na hoře Mauna Kea na Havaji však nyní pozorovali hvězdný systém MOA-2010-BLG-477L, kde obíhá kolem takto označeného bílého trpaslíka obří planeta - s označením MOA-2010-BLG-477Lb - podobná Jupiteru. Tento systém leží asi 6500 světelných let od nás, směrem ke středu naší Galaxie.

„Protože tento systém je analogem naší Sluneční soustavy, naznačuje to, že planety Jupiter a Saturn by mohly přežít fázi rudého obra, kterou projde i naše Slunce, až mu dojde jaderné palivo a dojde k jeho autodestrukci,” poznamenal.

Za miliardy let umírající Slunce rozpráší pás asteroidů. Pak zřejmě pohltí i Zemi

Lidstvo by se teoreticky mohlo zachránit pomocí přesunu na nějaký měsíc Jupitera nebo Saturnu předtím, než Slunce usmaží Zemi během fáze červeného obra. Avšak neměli bychom zde zřejmě příliš světla a tepla z postupně vyhasínajícího Slunce v jeho dalších fázích. Bílí trpaslíci už totiž prakticky nemají žádné jaderné palivo.

Tým objevil obří planetu pomocí rafinované metody zvané gravitační „mikročočka”. K tomuto jevu dochází tehdy, když nějaký bližší hmotný objekt na chvíli zakryje vzdálenější hvězdu. Gravitační pole objektu v popředí pak působí jako čočka a dojde k ohnutí světelných paprsků a zároveň k zesílení světla hvězdy v pozadí. Pokud kolem bližšího objektu navíc obíhá planeta (což jemně pozmění ono gravitační pole), dočasně to pozmění ono zesílené světlo právě tehdy, když planeta prolétne kolem.

Pak se tým pokusil hledat „mateřskou hvězdu” planety a zjistil, že světlo této hvězdy je velmi slabé na to, aby šlo o běžnou hvězdu. Data také vyloučila možnost, že by byl centrem soustavy hnědý trpaslík, neutronová hvězda nebo černá díra. To znamená, že planeta obíhá kolem bílého trpaslíka.