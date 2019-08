fš, Novinky

Snímky pořízené dánským dokumentaristou Casparem Haarløvem ukázaly vodu z tající ledovcové masy, která se valí krajinou a zátokami na západním pobřeží Grónska.

V největším Grónském městě Nuuk dosáhnou v pátek teploty 12 stupňů, v sobotu dokonce 14 stupňů. V jihogrónském městě Qaqurtoq by mělo být až 18 stupňů. Také noci jsou teplé, teploty se drží vysoko nad pěti stupni. Průměrná teplota za 24 hodin je v srpnu například v Nuuku šest stupňů.

„Tající oblast ledového příkrovu Grónska roste každým dnem a ve středu dosáhla rekordní letošní hodnoty 56,5 procenta,“ uvedl klimatolog z Dánského meteorologického institutu (DMI). Dále poznamenal, že vrcholu tání se již dosáhlo ve čtvrtek, než očekávané nižší teploty tempo tání opět trochu zpomalí – ale nezastaví.

Za jediný den se stalo mořem 10 miliard tun ledu

Více než 10 miliard tun ledu se dostalo do oceánů povrchovým táním jen během středy 31. července, což za celý měsíc znamená v Grónsku čistou ztrátu ledu asi 197 miliard tun.

Pouhá jedna miliarda tun ztraceného ledu odpovídá zhruba 400 tisícům olympijských bazénů, zmínil institut DMI. Přičemž 100 miliard tun rovněž odpovídá celosvětovému zvýšení hladiny moře o 0,28 milimetru. Od 1. června navíc ubyla ledová pokrývka ostrova o zhruba 240 miliard tun.

Pro srovnání: v roce 2012 se za celou sezonu tání v Grónsku ztratilo 290 miliard tun ledu – avšak období tání běžně trvá až do konce srpna.

Do roku 2100 zvýší Grónsko oceány až o 30 cm

Studie z letošního června, kterou provedli vědci ze Spojených států a Dánska, tvrdí, že tající led v samotném Grónsku zvýší do roku 2100 globální hladinu moře o pět až 33 centimetrů.

Výzkum také zjistil, že pokud by v Grónsku roztál veškerý led, což by ale trvalo stovky let, hladina světových oceánů by vzrostla o 7,2 metru.

Současné tání způsobilo aktuální klima – příchod teplého vzduchu ze severní Afriky a Španělska, který už minulý týden „roztavil“ evropská města a stanovil národní rekordní teplotní záznamy v Belgii, Německu, Lucembursku, Nizozemsku a Velké Británii.

Grónsko, největší ostrov světa a poloautonomní dánské území mezi Atlantským a Severním ledovým oceánem, má obvykle 82 procent povrchu pokryto ledem.