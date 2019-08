Stalo se tak 23. července ve městě Che-jüan v provincii Kuang-tung. Odborník z místního muzea dinosaurů uvedl, že se nakonec v okolí prvního nalezeného vejce podařilo odhalit ještě dalších jedenáct.

Podle AP si chlapecšel hrát se svou matkou na břeh řeky k mostu. Unikátního exempláře si všiml ve chvíli, kdy si chtěl pořídit fotky okolí.

I právě proto, že chlapec předtím navštívil muzeum dinosaurů, a viděl tak různé fosilie dinosauřích vajec, skořápky si všiml a tamní muzeum o nálezu informoval.

Discovery of a lifetime! A 9-year-old Chinese boy discovered 11 dinosaur egg fossils when playing with his mother on a sidewalk near Dongjiang Bridge in Heyuan, S China’s Guangdong Province. The fossils are now collected in the Heyuan Dinosaur Museum. pic.twitter.com/g6YX7NVnbi