ČTK

Před rokem 1989 byly jesle v gesci ministerstva školství, po sametové revoluci přešly jako zvláštní zdravotnické zařízení pod ministerstvo zdravotnictví. V roce 1990 jich podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo 1043 s kapacitou pro 39 829 dětí.

V posledním desetiletí ale poptávka po předškolních zařízeních pro děti do tří let zase vzrostla, státní jesle ovšem de facto neexistovaly.

O dva roky později se tato čísla snížila asi o dvě třetiny, tedy na 381 jeslí pro 13 196 dětí. V následujících letech pak jeslí každý rok ubývalo a mezi roky 2006 a 2013 se jejich množství ustálilo mezi 40 a 50 pro přibližně 1500 batolat.

Menší porodnost, delší rodičovská



Důvody pro počáteční prudký pokles počtu míst v jeslích souvisely podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zejména se společenskými a demografickými změnami. Klesla porodnost, prodloužila se rodičovská dovolená a lidé začali upřednostňovat péči o batolata v domácím prostředí.

V důsledku toho chodilo do jeslí kolem roku 2010 už jen asi procento dětí mladších tří let.

V posledním desetiletí ale poptávka po předškolních zařízeních pro děti do tří let zase vzrostla, státní jesle ovšem de facto neexistovaly.

O 5000 více než dříve v jeslích



Od roku 2005 mohou dvouleté děti chodit do mateřských škol. Zatímco před deseti lety je podle Českého statistického úřadu navštěvovala asi čtvrtina z nich, před dvěma roky to bylo přibližně 41 procent.

Jak plyne z dat ministerstva, v uplynulém školním roce bylo ve školkách 45 374 dětí mladších tří let, tedy asi o pět tisíc více, než před 30 lety chodilo do jeslí.

Zejména v Praze, Brně a jejich okolí zájem o místa pro dvouleté nyní převyšuje kapacitní možnosti školek. Vláda ve svém programu slíbila, že to bude řešit. Chce se zaměřit hlavně na rozvoj dětských skupin, které spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí.

Těch funguje nyní po celé ČR okolo 940 s kapacitou zhruba 12 tisíc dětí. V současnosti se hradí z dotací Evropské unie, které ale po roce 2020 skončí.

Ministerstvo práce zveřejnilo loni na podzim návrh novely zákona, jež má umožnit financování skupin ze státního rozpočtu, na vládu ale zatím předloha neodešla.

Resort zdravotnictví je neprovozuje prý proto, že děti nejsou nemocné



Jesle přestalo ministerstvo zdravotnictví provozovat ke konci roku 2013. Zdůvodnilo to tím, že v nich děti nepotřebují péči zdravotních sester, jelikož nejde o nemocné. Kolik jeslí nyní v ČR je, stát neeviduje. Někdy bývají součástí soukromých školek pro děti od jednoho a půl roku.

Podle resortu školství navštěvovalo předškolní zařízení z uplynulém roce 650 dětí mladších dvou let a 44 724 dětí mezi dvěma a třemi roky. Do školek chodilo celkem 363 776 dětí, z toho 12 520 do soukromých. Děti mladší tří let tvořily v mateřských školách v posledním školním roce asi 12,5 procenta všech dětí.