Práce snů. Češi pomáhají stavět největší suchý tobogan na světě

Měl by stát v jednom ze zábavních parků v Jižní Koreji a se svými 220 metry by měl být největším suchým toboganem světa. S jeho stavbou, ale i s vybudováním dalších těchto gigantů pomůže nový český specializovaný software. Jde o světovou novinku schopnou předem určit, které části toboganu, a to zejména zatáčky, jsou nebezpečné. Jeho tvůrci mají doslova práci snů. Kvůli tvorbě programu jezdí na skluzavkách, znovu a znovu.