Vladimír Klepáč, Právo

„Mechanismus vzniku onemocnění je úplně jiný, než se dosud předpokládalo. Pro nás je jeho poznání naprosto zásadní. Pokud pochopíme, jak virus infikuje buňky v lidském těle, víme, jak dál postupovat při vývoji léčiv. Vůbec jsme neočekávali, že odhalíme zcela nový způsob pronikání enteroviru do buňky,“ řekl Právu vedoucí výzkumného týmu Pavel Plevka.

Čeští vědci zaujali svým revolučním objevem mezinárodní vědeckou komunitu. Jejich výzkum totiž zcela zbořil dosavadní představy o šíření enterovirů. Navíc v budoucnu umožní hledání léků proti nemocněním, proti nimž zatím žádná ochrana neexistuje. Nová léčiva by měla uzamknout genetickou informaci ve viru, ochránit buňku a zamezit infekci.

Virologové tak významným dílem přispěli k tomu, aby si dosud závažná onemocnění v budoucnu nevybírala daň na lidských životech, popřípadě aby pacienti s těžkým průběhem onemocnění neměli po léčbě trvalé následky na zdraví.

Zkoumají průnik viru do buňky



Výsledky jejich výzkumu jsou impulzem pro jejich kolegy z farmaceutického průmyslu. Pozoruhodné na všem je především to, že se předchozí teorie o šíření viru ukázaly jako zcela mylné.

Struktura enterovirů byla popsána před více než 40 lety. Popis proniknutí viru do buňky je poměrně náročný. Podle dosavadních poznatků genom enteroviru obklopuje obal z bílkoviny, který jej chrání v prostředí mimo buňku.

Pomocníkem jsou simulace a technika



Dosud se vědci domnívali, že když virus vstoupí do buňky, v obalu se vytvoří malý otvor, kterým pronikne genetická informace viru do nitra buňky. Začíná tak infekce a virus se postupně rozšíří do dalších buněk v těle.

Ve skutečnosti se obal viru široce rozevře, jeho části se odtrhnou, což umožní rychlé uvolnění celého genomu. Zdánlivě to může vypadat, že jde jen o drobný rozdíl. Je ale naprosto zásadní.

„Ve výzkumu budeme pokračovat s tím, že se zaměříme na to, co se odehrává po průniku viru do buňky,“ doplnil Plevka s tím, že cenným pomocníkem virologů jsou počítačové simulace a nejmodernější technika v podobě kryo-elektronových mikroskopů.