Celkem kolem Země v současnosti obíhá 2062 funkčních družic. Počet v posledních letech narostl především díky miniaturním satelitům třídy CubeSat, jejichž hmotnost nepřesahuje 1,33 kg.

Má-li se však zajistit na celé planetě rychlé připojení k internetu, bude jich potřeba několikanásobně více. Starlink Elona Muska počítá s téměř 12 000 satelity.

Start rakety Falcon 9 se satelity pro síť Starlink

Musk se snaží dohnat projekt v Británii sídlící společnosti OneWeb (dříve WorldVu), která 27. února vyslala do vesmíru prvních šest družic vyrobených společností Airbus, jež létají ve výšce 1200 km. Celkem by jich mělo obíhat Zemi 648 na 18 drahách. Služba by měla od příštího roku fungovat v omezeném rozsahu v testovacím režimu a plně by funkční by měla být od roku 2021.

„Naším cílem v síti OneWeb je poskytnout v roce 2022 plošné internetové pokrytí,“ řekl ředitel OneWeb Adrian Steckel.

Musk vsadil na vlastní projekt

WorldVu, předchůdce OneWeb, původně plánoval postavit továrnu na výrobu družic s firmou SpaceX Elona Muska, ale to padlo.

Musk od plánů na velkou konstelaci družic neustoupil, ve vlastním projektu Starlink plánoval nejprve vypustit 4425 družic o hmotnosti 400 kg. V roce 2017 plán rozšířil o dalších 7518 družic, které by měly obíhat ve výškách 340 a 1200 km, žádné družice ale nevypustil. SpaceX pak oznámila, že chce využívat nižší oběžné dráhy ve výšce 500 km, což by zkrátilo zpoždění při přenosu dat.

Loni v únoru společnost vypustila první dva upravené satelity MicroSat 2, ale po nich nebylo o Muskově projektu až do minulého týdne slyšet.

Podoba družic se přepracovávala, protože ve čtvrtek vypuštěné satelity o hmotnosti 227 kg - každá s iontovým motorem využívajícím krypton, který družice dopraví z výšky 440 km, kam je vynese raketa, do operační výšky 550 km - vypadají úplně jinak a mají jen jedno pole slunečních baterií.

Ke zpoždění také přispělo, že SpaceX měla problémy s podmínkou zajistit stažení nefunkčních družic z orbity, což má zajistit právě iontový motor využívající elektrické energie ze slunečních panelů.

Musk uvedl, že Starlink „je jedním nejtěžších inženýrských projektů”, který viděl.

OneWeb využívá sojuzy

Podobný koncept vynášení jako Musk míní využívat i OneWeb. Nově se budou družice o hmotnosti 112 kg vynášet jen do výše 500 km a na orbitu ve výši 1200 km se dostanou pomocí palubních motorů. To umožní, aby se jich při každém startu vyneslo 34 až 36. Pokud vše půjde hladce, mělo by jich do konce roku obíhat Zemi asi 150.

Poté, co bylo v únoru vypuštěno prvních šest družic z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně, firma v druhé polovině března oznámila, že získala na svůj projekt další 1,25 miliardy dolarů, čímž objem prostředků na projekt stoupl na 3,4 miliardy dolarů, které poskytly především SoftBank, Salinas Qualcomm a rwandská vláda.

V květnu uzavřel OneWeb smlouvu s předním výrobcem satelitních antén Intellian.

OneWeb měla na rozdíl od Muska problém sehnat vhodné nosiče. Zkoušela se spojit s Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona chystající vlastní raketu LauncherOne, která však není hotová, a tak si přes Arianespace objednal sojuzy, které by měly startovat bajkonurského kosmodromu.

Družic má být vyneseno méně, než se plánovalo, protože jejich cena stoupla podle neoficiálních údajů na dvojnásobek a překročila milión dolarů za jednu. Důvodem růstu ceny je vybavení satelitu záložním počítačem a lepšími gyroskopickými stabilizátory.

OneWeb však počítá s dalším rozšířením této satelitní konstelace o dalších 1972 družic, protože většina současné kapacity je prodaná.

Raketa Falcon 9 vynesla 60 satelitů sítě Starlink

Ve závodu o to, kdo bude poskytovat širokopásmové satelitní připojení, je i internetový prodejce Amazon s projektem Kuiper, v jehož rámci by se vypustilo 3236 družic. Od SpaceX přetáhl jejího bývalého viceprezidenta Rajeeva Badyala a několik dalších lidí, kteří se podíleli na vývoji sítě Starlink a nebyli spokojení s malou rychlostí postupu programu.

Zájem o vypuštění vlastní velké konstelace družic projevil i Boeing, ale pak svou žádost o vypuštění 2956 družic stáhl a chvíli koketoval se spojením s firmou OneWeb. Měl ho i Google, který byl načas zapojen do projektu společnosti WorldVu. Podobnou síť chtějí vybudovat i Číňané.

Zájem o velké konstelace satelitů, které by pokryly celou Zemi, je pochopitelný, protože přístup k internetu má jen 56 procent světové populace a i ve vyspělých státech k němu stále nemá přístup skoro pětina lidí, v rozvojových pak skoro 60 procent.

Ne náhodu do projektu OneWeb vložila peníze rwandská vláda, protože jeho zakladatel Američan Greg Wyler se začátkem tisíciletí věnoval zavádění telekomunikací ve Rwandě a Nigérii. S cílem pokrýt spojením Rwandu založil společnost O3b Network, která vynesla dvanáct telekomunikačních družic na oběžnou dráhu ve výši 8000 km, což je o tři čtvrtiny níže, než létají stacionární družice. Využívali je i operátoři v Nigérii a Pákistánu.