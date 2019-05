jim, Novinky, ČTK, Právo

Schillerová to vzkázala delegátům pátečního sjezdu školských odborů. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se růst platů měl ukázat i ve výhledech rozpočtu na následující roky, a to navzdory tomu, že se může růst ekonomiky v dané době zpomalit.

„Garantuji vám, že průměrný plat učitele v roce 2021 bude 45 tisíc korun a práce na rozpočtu, ať už na rok 2020, pak následném 2021, tomu i přizpůsobím,“ řekla Schillerová. Kantoři, včetně vedoucích pracovníků, loni brali podle statistiky ministerstva školství v průměru 35 089 korun.

Zatím sice není jasné, o kolik by se měla mzda učitelů průběžně navyšovat, ale Plaga ujistil, že pro splnění vládního slibu by se v následujících dvou letech mělo investovat do platů učitelů 23 miliard korun.

Přidávání neskončí

A ani za dva roky by podle ministra přidávání učitelům nemělo skončit. „Rok 2021, naplnění vládního slibu, nemůže a nesmí být konec přidávání prostředků do regionálního školství,“ sdělil.

Odbory si přístup vlády pochvalovaly, ale neshodují se s ní na rozdělení peněz do tarifů a pohyblivých částek. Zatímco Plaga prosazuje, aby se další navýšení dělilo rovným dílem, odbory by rády viděly navýšení hlavně na tarifech, a to alespoň ze dvou třetin.

Podobně je tomu letos, kdy se učitelům opět zvyšovaly platy o 15 procent, z čehož 10 procent šlo do tarifů a zbylých pět procent na odměny, o nichž rozhodují ředitelé. Ti však odměny letos zatím většinou nevyplatili.

Plaga už dřív několikrát zmínil, že by si přál v příštím roce opětovné navýšení o 15 procent, a to v poměru 7,5 procenta do tarifů a 7,5 procenta do odměn.

Původně zvažovaným cílem bylo dotáhnout do dvou let učitelské platy v průměru až na 47 tisíc.