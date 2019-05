Čchang-e 4 přistála 3. ledna letošního roku ve Von Kármánově kráteru na odvrácené straně zemské družice. Tento menší kráter o průměru 180 kilometrů leží v rozsáhlé proláklině široké 2300 kilometrů, která se nachází u jižního pólu.

Aitkenova pánev je podle vědců stará 3,9 miliardy let, rozkládá se přes téměř čtvrtinu Měsíce, a je tak jedním z největších kráterů ve sluneční soustavě. Právě její vznik mohou nové poznatky pomoci odhalit.

Sonda též donesla na lunární povrch vozítko Nefritový králík 2, které identifikovalo kameny s jiným chemickým složením než jakékoliv jiné horniny nalezené na Měsíci.

Na základě prvních analýz z infračerveného spektrometru by měly vzorky obsahovat minerály olivín a pyroxen, které odpovídají předpokládané skladbě lunárního pláště.

And a couple of images from panoramic cameras showing areas within which analysis with the VNIS spectrometer took place, close to the Chang'e-4 lander (a) and during lunar day 2 (b). https://t.co/1Xo9sD7dy2 pic.twitter.com/yX6WbYgiyB