Gravitační vlny pomohou sledovat vznik vesmíru, řekl v Praze nobelista Thorne

Do roku 2050 by vědci mohli pomocí gravitačních vln sledovat vznik vesmíru a jeho první okamžiky, a to díky pokročilejším technologiím s lepším rozlišením. Během přednášky na Univerzitě Karlově v Praze to ve středu uvedl teoretický fyzik a laureát Nobelovy ceny Kip Thorne, který ocenění získal za klíčový příspěvek k pozorování gravitačních vln.