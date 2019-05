Mezi českými školami jsou značné rozdíly ve vedení a kvalitě, tvrdí analýza

Mezi školami v tuzemsku se tvoří čím dál větší rozdíly ve způsobu jejich řízení i kvalitě poskytovaného vzdělávání. Třetina žáků do škol chodí nerada, polovina rodičů není spokojena s jejich stavem. Aby bylo školství na průměrné úrovni zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), muselo by do něj jít ročně o 50 miliard Kč více než nyní. Vyplývá to z nové analýzy Nadačního fondu Eduzměna.