Záhadný živočich s medúzovitým tělem byl natočen mezinárodní průzkumnou misí Five Deeps Expedition v hloubce asi 7192 metrů v Jávském příkopu, což je nejhlubší příkop Indického oceánu. Jeho maximální hloubka činí 7725 metrů.

„Nestává se často, abychom spatřili něco tak mimořádného, že zůstaneme doslova oněmělí úžasem,“ přiznal Alan Jamieson, hlavní vědec expedice, na níž se podílí jak Organizace spojených národů (OSN), tak američtí i albánští odborníci.

„Zatím si nejsme úplně jistí, o jaký druh podmořského zvířete jde, avšak v pravý čas to zjistíme,“ slíbil Jamieson.

Dr Alan Jamieson discusses his work on the 'Five Deeps' Expedition, which aims to visit the deepest point in each of the five oceans #FromNewcastle https://t.co/y0EZjjdinc pic.twitter.com/1ey76guI5y