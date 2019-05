fš, Novinky

Možné královské pohřebiště ve městě Southend-on-Sea v okrese Prittlewell hrabství Essex bylo označeno jako jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v Anglii.

The amazing 1,400-year-old discovery in Prittlewell which is the 'equivalent of Tutankhamun’s tomb' https://t.co/yW8Ub8CcbM pic.twitter.com/Ifg30nK4Pw — Southend On Sea (@Southend0nSea) 8. května 2019

Ilustrace vnitřku hrobky.

„Je to – i přes malou podobnost – britský ekvivalent Tutanchamonovy hrobky, protože v podstatě vše, co je v ní, je stejně jako před 1400 lety,“ poznamenala Sophie Jacksonová, ředitelka výzkumu z Muzea londýnské archeologie (MOLA).

Muž vládnoucí linie

Časopis National Geographic připomíná, že původně se mělo za to, že hrob patří Saebertovi, jenž byl v anglických zemích prvním doloženým panovníkem, který přijal Krista. Velkolepý pohřeb zřejmě skutečně patřil k první křesťanské královské rodině v Essexu (tehdy tzv. Království Východních Sasů), avšak není to tak, jak to vypadalo v roce 2003.

S jistotou můžeme konstatovat, že ať už to byl kdokoli, měl vysoké postavení a zcela jistě byl křesťanem. Sue Hirstová, Muzeum londýnské archeologie

Zbytky dřevěné konstrukce komnaty, která měří asi čtyři metry na šířku a hluboká je 1,5 metru, ukrývala asi 40 vzácných artefaktů. Mezi nimi byla lyra a krabička, která byla považována za jediný přeživší příklad malovaného anglosaského dřeva v Británii.

Byly tam také nalezeny zlaté mince, nádoby na pití či dřevo údajně pocházející ze Sýrie. Každý z předmětů byl podle informací zpravodajské stanice BBC umístěn v hrobce „jako součást pečlivě zinscenovaného pohřebního obřadu“, což ukazuje na místo odpočinku muže knížecího rodu.

“A royal burial site found between a pub and an Aldi supermarket ..” by @MOLArchaeology#Southend #Essex burial site 'UK's answer to Tutankhamun' https://t.co/raUK6vm905 — Charterhouse Square (@CharterhouseSq) 9. května 2019

If you ask @SouthendMuseums if we've seen anything in our new exhibition space, we can only reply...'yes, wonderful things' #Tutankhamun#PrittlewellPrince permanent exhibition opens at Southend Central Museum this Saturday.(image @MOLArchaeology) @SouthendBC #ThursdayMotivation pic.twitter.com/Cp0gNRuuBl — Southend Museums (@SouthendMuseums) 9. května 2019

Fragmenty zubní skloviny byly jediné lidské pozůstatky, ale odborníci podle BBC říkají, že jejich nejlepší odhad je, že patřily anglosaskému princi z 6. století našeho letopočtu. Může jít o pohřební komoru bratra anglosaského krále Saeberta, prince Seaxu z Essexu.

Jak se do Británie dostalo křesťanství?

Anglosasové byli původně pohané, ale křesťanské předměty nalezené v hrobce naznačují, že toto náboženství bylo v Anglii již před 1400 lety důležité. Podle odborníků z londýnského muzea jde o nejstarší křesťanský anglosaský knížecí pohřeb nalezený ve Velké Británii, napsal list The Daily Mail.

To může vysvětlit zlaté kříže na mincích, které jsou jasně křesťanské, zatímco i původní myšlenka podoby místa je pohanská. Shrnutí nového výzkumu obsahuje revidovaná data pro tento hrob, která vylučují krále Saeberta, ale otevírá zajímavé otázky o raném křesťanství v této oblasti.

Odhalilo se, že pohřeb domnělého Seaxy nastal mezi roky 575 a 605, tedy příliš brzy na to, aby šlo o hrobku krále Saeberta, který zemřel až v roce 616.

Burial of #AngloSaxon man found in #Essex hailed as #Britain’s equivalent to #Tutankhamun. @MOLArchaeology experts claim it’s one of the most significant archaeological finds of the last 50-60 years - more than #Leicester’s King in the Carpark?! 😉

https://t.co/zHCjACpltg — A/Prof Ronika K. Power (@RKP_Industries) 9. května 2019

Kdo přesně byl tento raně křesťanský šlechtic, zůstává tak podle National Geographic tajemstvím, alespoň prozatím.

„S jistotou můžeme konstatovat, že ať už to byl kdokoli, měl vysoké postavení a zcela jistě byl křesťanem. Víme, že svatý Augustin z Canterbury, považovaný za zakladatele anglické církve, přišel z Říma v roce 597, aby převedl tuto část Británie na víru. Nicméně převaha důkazů svědčí o tom, že tato hrobka pochází nejpřesněji z let 580 až 590,“ popsala Sue Hirstová z institutu MOLA.

Jednou z možností proto podle ní skutečně je, že by to mohl být Saebertův bratr Seaxa, a že křesťanství přišlo do oblasti o několik let dříve – přes Aethelberta, krále z Kentu, a jeho křesťanskou manželku z Francie Berthu. Aethelbertova sestra Ricole se provdala za Sledda, krále Essexu a otce Saeberta a Seaxy.

„Ale je to pořád jen spekulace,“ dodala Hirstová. Další výzkum bude pokračovat.