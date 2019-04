fš, Novinky

Černé díry jsou jedny z nejvíce fascinujících objektů ve vesmíru. Od 60. let minulého století, kdy byla identifikována první v souhvězdí Labutě, dostala jejich možná existence reálný základ a jsou stále častěji v zorném poli pozemských i družicových teleskopů.

„Na jejich existenci jsme však vždy usuzovali jen nepřímo. Jak černá díra skutečně vypadá, dosud nikdo nikdy neviděl. To se nyní zřejmě změní,“ připomněl před pár dny Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Historicky první snímek černé díry v jádru galaxie M 87

FOTO: Twitter Event Horizon Telescope

Jelikož na středu ohlásil mezinárodní tým odborníků sdružených v projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT) zveřejnění zcela průlomového výsledku, očekávalo se zveřejnění právě daného snímku, který zachycuje okolí temného středu.

Dvě supermasivní černé díry



Projekt EHT se zaměřil na superhmotnou černou díru v centru Mléčné dráhy – galaxie, ve které se nachází Sluneční soustava. Konkrétně se pozornost soustředila na komplex Sagittarius A, respektive tamní velmi silně zářící rádiový zdroj Sagittarius A*. Právě se má podle vědců nacházet obří černá díra.

Odborníci v rámci EHT sledovali také ještě masivnější černou díru, která se nachází v centru galaxie Messier 87 v souhvězdí Panny. Právě z ní výsledný snímek pochází.

Černé díry jsou velmi hmotné objekty, které mají natolik silnou gravitaci, že žádný objekt, včetně světla či jiného záření, je nemůže opustit. Úniková rychlost z černé díry je vyšší než rychlost světla. Podle teorie relativity není nic rychlejšího než světlo, tudíž nic nemůže tuto hranici opustit.

Nelze proto získat žádné informace o hmotě v černé díře.

Černou díru dělá černou horizont událostí, jenž je jakousi hranicí černé díry a takovým místem kolem ní, ze kterého se již nejde dostat, ani vyslat ven jakýkoli signál.



Velikost horizontu událostí, tedy toho, co vědci sledovali, závisí na hmotnosti černé díry. Ta v oblasti Sagittarius A* má průměr 12,7 milionu kilometrů a její „konkurent“ v galaxii Messier 87 dokonce 17,7 miliardy kilometrů. Portál Space.com k tomu pro srovnání uvedl, že pokud by se naše planeta stala černou dírou, měla by průměr jen 17,4 milimetru.

Astronomové ukázali fotografii černé díry

FOTO: Reuters

Jako fotit pomeranč na Měsíci

„Nepochybně se bude jednat o průlomový okamžik, a to hned ve dvou aspektech. Samotné zachycení siluety černé díry, pokud se týmu EHT podařilo, se bezpochyby zařadí mezi ty nejvýznamnější výsledky moderní astronomie,“ konstatoval Suchan.

Druhým milníkem je sama technická stránka věci, kdy se kombinací simultánního pozorování devíti radioteleskopů rozmístěných na různých místech Země dosahuje rozlišení několika statisícin úhlové vteřiny. „To je zhruba tisícinásobný posun v rozlišovací schopnosti oproti možnostem, jakých dosahují ty největší pozemské dalekohledy,“ vysvětlil astronom.

Simulace oběhu hmoty v blízkosti černé díry. Vizualizace využívá data ze simulací orbitálního pohybu plynu kroužícího rychlostí asi 30 % rychlosti světla kolem černé díry. Ilustrace je z roku 2018.

FOTO: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada

Propojením radioteleskopů na několika kontinentech vznikl virtuální teleskop s pomyslnou anténou skoro tak velkou jako naše planeta, se kterým se v dubnu roku 2017 pokusili nasnímat vnější okraj superhmotné černé díry. Projektový ředitel EHT Shepard Doeleman záměr přirovnal ke snaze vyfotografovat ze Země pomeranč, který by astronaut položil na povrch Měsíce.

Server IFLScience připomíná, že tento projekt sice měl všechna data sesbíraná již v dubnu 2017, trvá nicméně dlouhou dobu, než se všechny informace uspořádají a dá se dohromady pravděpodobný výsledný snímek okraje supermasivní černé díry.

Jednou z nejdůležitějších otázek projektu EHT podle Suchana je, zda bude černá díra vypadat tak, jak si ji na základě výpočtů Einsteinovy teorie relativity představujeme, či zcela jinak. A samozřejmě – zda ji lze vůbec vyfotografovat.

Snímek centrální části Mléčné dráhy, jak vypadá v oblasti blízké infračervenému záření. Sledováním pohybů centrálních hvězd za více než 16 let byli astronomové schopni určit hmotnost supermasivní černé díry, která se zde ukrývá. Snímek pochází z roku 2018.

FOTO: ESO/S. Gillessen et al.

Nejmenší černé díry vznikají, když určitý druh hvězdy na konci své existence exploduje a zhroutí se. Podle odhadů existuje jen v Mléčné dráze asi 100 milionů těchto těles. Kromě malých děr, což jsou objekty s hmotnostmi v rozmezí deset až sto hmotností Slunce, existují i ty supermasivní, jejichž hmotnost je v rozmezí 100 tisíc až několik miliard hmotností Slunce. Vyskytují se v centrech většiny galaxií.