Teleskop zachytil formování nového hvězdného systému

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo detekovat planety formující se kolem mladé hvězdy podobné Slunci. Hvězda se nazývá DM Tau a váží zhruba polovinu oproti Slunci. Podle odborného článku publikovaného v časopise Astrophysical Journal Letters se na obloze nachází v souhvězdí Býka, a to ve vzdálenosti 470 světelných let od Země. Stará je tři až pět milionů let.