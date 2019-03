Ze záznamu je patrné, jak sonda sestupuje k povrchu a jak odběrová hubice na okamžik dosáhne kontaktu s povrchem. V dalším momentě sonda začne rychle stoupat a spolu s ní také rozvířený prach a úlomky z povrchu. Video pořídila kamerka CAM-H, která je nasměrovaná na sběrné zařízení.

„Tato kamera se vyrobila a namontovala s použitím darů od veřejnosti. Nyní pro nás všechny zachytila historický moment. Díky všem za podporu,“ uvedl na Twitteru tým starající se o sondu.

This is an image sequence captured by CAM-H during the touchdown of Hayabusa2 last month. This camera was built and installed using donations from the public and it has now captured a historical moment for all of us. Thank you everyone, for your support! https://t.co/xjAYPBCObM