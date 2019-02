Průměrný Čech podle studie zatěžuje životní prostředí hlavně spotřebou energií a jídlem

Plastová brčka či obaly? Nikoli. Stěžejními „zločiny“ průměrného Čecha směrem k životnímu prostředí je vytápění, spotřeba elektřiny a – překvapivě – i složení jídelníčku. Vyplývá to ze studie Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, která byla zveřejněna v uplynulých dnech v mezinárodním odborném časopise Science of the Total Environment.