V posledních letech ve městech na celém světě výrazně ubývá míst pro ptactvo a jeho populace klesá. Některé světové metropole zareagovaly výzkumem ptačího chování i podporou hnízdění v městském prostoru, Ostrava se k této snaze připojila.

„Zapojili jsme se do projektu, který přispěje ke zlepšení situace ptactva na území našeho města a navrátí rovnováhu do míst, odkud se typické ptačí druhy vytrácejí. Na pozemcích města a univerzity má být umístěno 48 závěsných ptačích budek ve 12 lokalitách, a to na území tří městských obvodů: Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky,“ osvětlila motivaci náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

Instalace ptačí budky v Ostravě

FOTO: Archiv OU

Jak jsou ptáci ovlivněni zástavbou

Zástupci studentské organizace SOVA v těchto dnech rozmisťují budky do vybraných lokalit.

„Vybírali jsme je v návaznosti na hustotu zástavby, přítomnost vhodných stromů i dohodu s vlastníky pozemků. Od akce si slibujeme, že zjistíme, jak moc jsou ptáci při hnízdění ovlivněni městskou zástavbou. Zároveň by měl proběhnout ekotoxikologický výzkum – to znamená, že budeme rozborem ptačích skořápek zjišťovat, jak je Ostrava ‚zamořená' těžkými kovy z průmyslu či dopravy,“ popsal doktorand katedry biologie a ekologie Stanislav Ožana, který má projekt na starosti.

Zvolily se dva odstíny budek: tyrkysová (na snímku) a hnědá.

FOTO: Archiv OU

S kolegy vybrali dva barevné odstíny, tyrkysovou a hnědou. První barvu zvolili hlavně kvůli odstínům v logu města Ostravy. Kontrastu mezi oběma odstíny chtějí využít při zkoumání preferencí ptáků, kteří hledají například bezpečné útočiště proti predátorům.

Druhá varianta budky

FOTO: Archiv OU

Iniciativu ostravské fakulty zaštiťuje Česká ornitologická společnost, vítá ji též ornitolog Otakar Závalský, který se studenty spolupracuje: „V centru velkého města u nás málokdo podobný výzkum dělal – uvidíme, co to přinese. I když mám dlouholeté zkušenosti, sám budu možná překvapený z výsledku. Schválně, jaké druhy ptáků nám zahnízdí?“

Pravidelně monitorovat, ale ptactvo nerušit

Samotným rozmístěním budek do ulic, proluk i parků výzkum nekončí. Tým Přírodovědecké fakulty OU chce všechna hnízdiště monitorovat jednou za 14 dní,

od března pak každý týden.

„Kontrolovat je budeme pomocí malé kamery. To abychom měli lepší přehled o tom, jestli dochází k hnízdění, nemuseli budky neustále otevírat a nevyrušili tak hnízdící ptáky,“ doplnil Ožana.

FOTO: Archiv OU

FOTO: Archiv OU

Celý projekt poběží v tomto roce v pilotním režimu a na konci hnízdící sezony vše biologové vyhodnotí.

„Předně je třeba připomenout, že tato náhradní hnízdní stanoviště nemají nahradit přirozená hnízdiště v dutinách stromů. Má to být pomoc, ne spása. Podle výsledků se následně rozhodneme, jestli v dalším roce zvýšíme počet budek, a celý výzkum tím tedy rozšíříme i do dalších oblastí,“ uzavřel Ožana.