Završením pilotního projektu na Vysočině byla pondělní prezentace hotového vozu Tatra Phoenix 4x4 za účasti žáků třebíčské průmyslovky. Nová tatrovka před prezentací prošla standardní diagnostickou kontrolou, poté došlo na první slavnostní oživení vozu. Ti, kteří vůz postavili, jej také nastartovali.

Slavnostní „oživení” vozu.

„Pro kluky to je určitě velký zážitek, postavili opravdový nákladní vůz. Dnes mohou vidět, že funguje a jezdí. Byli jsme moc rádi, když jsme dostali nabídku zapojit se do tohoto projektu, je to výjimečná příležitost, jak obohatit výuku středoškoláků a nadchnout je pro jejich obor. Volba padla na třebíčskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, byť menších vozidel. Po oživení tatrovka dostane speciální nástavbu a bude na Vysočině sloužit silničářům,“ popsala radní Jana Fialová.

Kontrola, nastartování vozu a také první jízdy proběhly v pořádku.

Prvního nastartování se v kopřivnické společnosti zúčastnili radní kraje Vysočina pro školství Jana Fialová (ČSSD), ředitel SPŠ v Třebíči Zdeněk Borůvka a obchodní ředitel firmy Petr Hendrych.

Omlazení vozového parku i praktická školní výuka

Začátek vzniku nové „studeňské tatrovky“ se datuje do poloviny minulého roku. V červenci 2018 společnost v několika zásilkách dodala stovky dílů, včetně komponentů podvozku s centrální nosnou rourou, kabiny a motoru s převodovkou, potřebných k sestavení vozidla, které putovaly do dílen, kde žáci vůz sestavovali pod dozorem svých učitelů.

Předtím ještě museli absolvovat školení v automobilce.

Jízda prý proběhla bez komplikací.

„U nás na škole už jsme stavěli sportovní vozy nebo traktor, ale Tatra byla opravdová výzva. Žákům práce hodně dala, mohli si osahat věci, které je čekají v praxi, což je neocenitelná zkušenost,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Borůvka.

Vlastní stavba vozu začala v září v Jihlavě slavnostním předáním symbolického klíče do rukou Jana Míky, ředitele Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Vysočiny, a radní Fialové. Právě kraj nový vůz pro KSÚS Vysočiny pořídil, aby omladil vozový park, zároveň však tatrovka posloužila i jako učební pomůcka v rámci praktické výuky učňů na třebíčské průmyslovce.

Projekt tak má podle tiskového mluvčího Tatra Trucks Andreje Čírteka mnohem větší přínos než jen běžný nákup nových vozidel údržby: „Přispěl k tomu, že vynaložené veřejné prostředky pomohly zkvalitnit výuku středoškoláků, zatraktivnit ji pro budoucí studenty technických oborů a v neposlední řadě za ně byl pořízen vůz české výroby a značky.“

Malá prezentace dovedností

Celou akci zorganizovala společnost spolu s Krajem Vysočina, KSÚS Vysočiny a zmiňovanou střední školou. Kopřivnická firma plánuje dle svého obchodního ředitele Petra Hendrycha pokračovat v podobné spolupráci i s dalšími kraji a školami, a to v rámci vzdělávacího projektu „Tatra do škol“.

„Chceme tím podpořit technické vzdělávání u nás, protože kvalitních odborníků v technických oborech je velký nedostatek,“ uzavřel Hendrych.