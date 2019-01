zr, fš, Novinky, ČTK, Právo

„Myslím, že pokud se dál budeme bavit o povinné maturitě z matematiky, možná dojdeme k tomu, že sladění termínu není vůbec špatné," poznamenal Plaga.

Matematiku si loni vybralo 23,4 procenta maturantů, z didaktického testu u státní maturity propadlo 22,3 procenta z nich.

Maturita z matematiky měla být původně povinná od školního roku 2020/2021 pro gymnázia a lycea, o rok později pro ostatní střední školy s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů.

Dosud si maturanti mohou matematiku volit jako druhý předmět vedle povinné češtiny, většina z nich ale dává přednost cizímu jazyku. Matematiku si loni vybralo 23,4 procenta maturantů, z didaktického testu u státní maturity propadlo 22,3 procenta z nich.

Což není malé číslo, když uvážíme, že si tento předmět vybrali maturanti dobrovolně. A to i s ohledem na to, že rozhodování mezi matematikou a cizím jazykem není pro mnohé žáky úplně radostné. Někteří poslanci by ji tak chtěli určitým způsobem zmírnit.

Podle Plagy je i proto důležité diskutovat zároveň o obsahu maturity z matematiky. „Pojďme se vrátit k nějakému základu. Řekněme si, že to je vstupenka k profilové části na dané škole, minimální základ, který stát chce, aby na všech středních školách byl dosažen a aby to bylo užitečné. To je koncept debaty, který bychom měli vést,“ řekl ministr.

V rukou státu by podle něj měla být hranice minimální kvality, nemělo by se jednat o selektivní nástroj, který někomu zabrání v přístupu ke vzdělávání. On sám kdysi uvedl, že povinná matematika u maturit je značným rizikem – alespoň to, jak byla dříve naplánována.

Vrátit hodnocení slohů školám?

Ministerstvo chce také do měsíce předložit do meziresortního řízení novelu školského zákona, která vyjímá slohy ze státních maturit a vrací je na úroveň škol.

Neznamená to, že slohovka nebude, jen se vrátí zpátky na úroveň školy. Přidanou hodnotou je, že ji hodnotí na škole, kde žák působí. Robert Plaga, ministr školství

Omezení státní části maturity z českého jazyka hodnocené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) jen na znalostní didaktický test se dle Plagy nedá očekávat dříve než za dva roky. Ministr zároveň vyvrátil, že by resort chtěl slohovou práci úplně zrušit.

„Ačkoli chce MŠMT přejít na praxi, že bude centrálně řídit jen didaktické testy, neznamená to, že slohovka nebude, jen se vrátí zpátky na úroveň školy. Myslím, že přidanou hodnotou je právě to, že ji hodnotí na škole, kde konkrétní žák působí. Centrální hodnocení v mnohém přechází k formálnímu hodnocení bez znalosti člověka," prohlásil.

Zrušením centrálních oprav písemných prací z češtiny by mohl stát ušetřit, přesnou analýzu ale šéf školského resortu nemá.

Za první státní maturity v roce 2011 stát zaplatil 178 milionů korun. Nejvíce to bylo o rok později, 196 milionů Kč. V letech 2016 a 2017 stát vydal na státní maturity shodně 141 milionů, jak vyplývá z dat organizátora státní části maturit, Cermatu.