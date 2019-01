Jiří Mach, Právo

Ředitelé škol jsou na straně premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy (oba ANO), kteří chtějí v tarifu, neboli pevném základu platu, přidat tentokrát jen 7,5 procenta a dalších 7,5 procenta dát do odměn, tedy do nenárokové složky platu.

Odbory však sázejí na jistotu a preferují posilování hlavně tarifů. Letos šlo na tarify kantorů 10 procent a na odměny má jít zbývajících pět procent. Ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka Rostislav Pytlík potvrdil, že jeho učitelé už mají od ledna tarifní plat o deset procent vyšší, což představuje navýšení o několik tisícovek.

O dalších pět procent se mají navýšit i nadtarifní složky platu, ale ty zatím ředitel nerozděloval. To začne, až bude krajským úřadem schválen rozpočet školy, což bývá v půli března.

Od našich lidí v terénu víme, že osobní ohodnocení je jako paní Columbová František Dobšík, šéf učitelských odborů

A podle Pytlíka by mělo jít na pohyblivou složku platu co nejvíc. „Pro ředitele je lepší, když má co nejvíc peněz v nadtarifní složce. Pak může odlišit kvalitu učitelů. To vám řekne každý ředitel. Jestli odbory tlačí na tarify, tak podle mého názoru je to špatně,“ řekl Právu Pytlík.

„Pokud vám na odměny zbude pár stokorun, tak jestli ten, co něco dělá, dostane o tři stovky víc, než ten, co nedělá nic, tak je to bezvýznamné. Někteří totiž pracují nad rámec svých povinností, zatímco jiní dělají jen to, co musí, a v čase, kdy musí, a nic navíc. A tarif mají oba stejný,“ přiblížil.

Podobně hovoří i Jana Jedličková ze speciální Základní školy Kaplická v Českém Krumlově. „Snaží se všichni, ale rozdíly tu jsou. A snažím se udržet si kantory, kteří pracují. Speciálních pedagogů je velmi málo. Třeba teď jsem navyšovala o jednu třídu a sháněla jsem speciálního pedagoga. V průběhu roku je to velký problém,“ řekla Právu.

Také podle Jedličkové by objem na odměny měl být co nejvyšší. Jak se současným navýšením peněz na odměny bude zacházet, si rozmyslí také až v březnu.

Odbory: Někteří se odměn skoro nikdy nedočkají



Mnozí učitelé jsou zvyklí, že odměny vidí o výplatě třeba jen jednou za čtvrt roku, někde dostávají odměny v souhrnné sumě až na konci kalendářního roku. Ale podle odborů jsou i takoví, kteří nic „extra“ v podstatě neviděli.

Školské odbory sice pohyblivou složku platu nezatracují, ale mají k ní nedůvěru. „Pro nás je nejdůležitější vyjednat ten objem peněz. Pokud tam bude, tak se můžeme domlouvat o poměru. V rámci odměn je nutné vyjednat například i příplatky za třídnictví a podobné věci,“ uvedl šéf odborů František Dobšík.

Chce si počkat, jak to dopadne s vyplácením pěti procent na odměny pro letošní rok. „Od našich lidí v terénu víme, že osobní ohodnocení je jako paní Columbová. Všichni o tom slyšeli, ale za posledních deset let je nikdo neviděl,“ svěřil se Právu.