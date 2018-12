fš, Novinky

Odborníci z University of New South Wales (UNSW) v Sydney přicházejí se systémem bionického vidění jménem Phoenix99. Ten obsahuje kameru připojenou k brýlím, která vysílá vysokofrekvenční signály do mikročipu implantovaného do sítnice.

Chceme, aby to nevidomým umožnilo snadno identifikovat, zda je poblíž osoba, dveře nebo okno. Gregg Suaning, University of New South Wales

Elektrody na čipu převádějí signály na elektrické impulsy, aby stimulovaly buňky v sítnici, které se připojují k optickému nervu. Tyto impulsy se následně předávají optickým nervem a je pak úkolem mozku správně je interpretovat.

Takto projekt v roce 2008 začínal. Už tehdy vše směřovalo k roku 2020.

„Obraz není v žádném případě dokonalý,“ upozornil podle britského listu The Daily Mail výzkumník Nigel Lovell, který se na systému podílí. „Ale měl by lidem výrazně usnadnit život a učinit je více soběstačnými,“

„Rozhodně si přejeme, aby to nevidomým minimálně umožnilo snadno identifikovat, zda je poblíž osoba, dveře nebo okno,“ dodal profesor biomedicínského inženýrství Gregg Suaning.

Nigel Lovell (vlevo) a Gregg Suaning, vědci pracující na systému bionického oka

FOTO: UNSW

Do čipu se vejde až milion drátků

Základem je dvou až čtyřmilimetrový čip, který v sobě může mít těžko uvěřitelný milion miniaturních drátků. „Jde o nejkomplexnější neurostimulační čip, jaký kdy byl navržen,“ tvrdí Lovell.

Operace, která má zařízení implantovat, se odhaduje na dvě až tři hodiny, připomíná web Science Alert.

Gregg Suaning & Nigel Lovell had an idea-to build the world's first bionic eye. https://t.co/d2x5EOjrnE — UNSW (@UNSW) 28. června 2016

Příští rok bude vědecký tým z UNSW zařízení především testovat, oko by však mohli dostat již první potřební lidé. Lékaři v to doufají a jsou zvědaví, jak to bude u zmíněných dvanácti „pokusných pacientů“ fungovat.