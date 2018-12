Povážlivě ubývá motýlích druhů, zjistili čeští a němečtí výzkumníci

Citelný pokles počtu druhů motýlů na různých místech Německa zaznamenal za posledních 11 let společný tým odborníků z Olomouce a německého Halle. Podobně by to prý mohlo vypadat i u nás. Takový úbytek druhového bohatství motýlů dle vědců svědčí o tom, že se stále nedaří efektivně chránit přírodu.