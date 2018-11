mcm, DPA, Právo

Na vědecké konferenci v Hongkongu, která se zabývá úpravami genomu, Che prohlásil, že jeho výzkum byl předán vědeckému listu k posouzení a omluvil se za to, že „tyto výsledky unikly nečekaně“. Řekl to poté, co 120 čínských vědců zveřejnilo v pondělí dopis, v němž odsoudili jeho výzkum.

„Cítím se hrdě“

Na pokusu se podílel i Michael Deem, americký profesor bioinženýrství z Rice University v Houstonu. Ta v pondělí oznámila, že vyšetřuje Deemovo zapojení do pokusu.

Na druhém mezinárodním summitu o úpravách lidského genomu v Hongkongu Che také hájil svou a Deemovu práci. Řekl, že věda by měla dělat více, aby pomohla lidem v boji s nemocemi. Prohlásil také, že zlepšil život svých pacientů.

„V tomto případě se skutečně cítím hrdě,“ řekl a dodal: „Cítím se mimořádně hrdě. Protože Mark (otec dvojčat) ztratil naději na život. Ale v den, kdy se děti narodily s touto ochranou, poslal zprávu, v níž napsal: Budu tvrdě pracovat a vydělám peníze a postarám se o své dvě děti a ženu během druhé půle svého života.“

Pro svůj pokus vybíral výzkumník páry, v nichž vždy otec trpěl nemocí AIDS.

Che také řekl, že existuje ještě jeden rodičovský pár, v němž žena otěhotněla s pomocí geneticky upravených embryí. Na jeho pokusu se podílelo osm manželských párů.

Záplava kritiky

Vědec také přiznal, že jeho zaměstnavatel, Jižní univerzita pro vědu a technologii v Šen-čenu, nevěděl, co vše pokus s geneticky upravenými embryi zahrnuje.

Univerzita to oznámila už v pondělí a prohlásila, že Che „vážně narušil akademickou etiku a normy“ a že bude vytvořen tým, který Cheovy aktivity vyšetří. Příslušná komise sdělila deníku The China Daily, že nedostala žádost o etické posouzení studie, která je předpokladem pro jakýkoli experiment. Vyšetřování chce provést i čínská Národní zdravotní komise.

Che se stal terčem kritik i na hongkongské konferenci. David Baltimore, nositel Nobelovy ceny za medicínu, řekl: „Myslím si, že je to selhání seberegulace ve vědecké komunitě kvůli nedostatku transparentnosti. Osobně si nemyslím, že to bylo lékařsky nezbytné.“

Che na to reagoval slovy, že vědci by měli „projevit soucit“ s lidmi, kteří „potřebují pomoc“, a postarat se o to, aby se k nim nové technologie dostaly co nejdříve. Ujistil, že obě děti budou v budoucnu důkladně monitorovány.

O jejich totožnosti však neřekl nic. Tvrdil také, že náklady pro účastníky pokusu platil ze své kapsy, ale že ti „nedostali moc peněz“.

Všichni účastníci pokusu jsou prý natolik dobře vzdělaní, aby chápali jeho následky.

Čínská vláda nařídila ve čtvrtek dočasně zastavit práci Cheova lékařského týmu. Náměstek čínského ministra pro vědu a technologii Sü Nan-pching řekl státní televizi CCTV, že jeho ministerstvo odmítá počínání vědců, kteří genetické úpravy provedli.