Na nominaci do Zlatého Ámose zbývá už jen měsíc

Pouze do konce prosince mohou žáci a studenti podat nominaci do soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Kromě vítěze, kterého čeká například zájezd do Legolandu pro celou jeho třídu zdarma, se bude volit třeba i Ámos fyzikář či Ámos češtinář.