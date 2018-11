fš, Novinky

Český tým Alquist ve složení Jan Pichl, Petr Marek, Jakub Konrád, Martin Matulík a Petr Lorenc si ze Spojených států odváží cenu 100 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 2,2 milionu korun.

Jméno týmu odkazuje na divadelní hru R.U.R. od Karla Čapka, kde je právě Alquist jediným člověkem, kterého vzbouření roboti na výrobním ostrově ušetří.

Letos daleko více využíváme principy strojového učení ve vedení konverzací, nemusíme tedy pro všechny konverzace připravovat pravidla ručně. Jan Pichl, Alquist

Studenti se pod vedením Jana Šedivého z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT) umístili na druhé příčce za týmem z Kalifornské univerzity v Davisu, jedné z nejlepších veřejných vysokých škol v USA. Třetí místo obhájila univerzita Heriot-Watt ve skotském Edinburghu. Vyhlášení výsledků proběhlo v pondělí 26. listopadu v Las Vegas.

„Jsme rádi, že jsme obhájili druhé místo. Bereme to jako velký úspěch, protože jsme letos celý systém tvořili od nuly a ještě v květnu to vypadalo, že se do finále vůbec nedostaneme. Konkurence byla tentokrát mnohem tvrdší, protože stavěla na loňských výsledcích, ale my jsme se to rozhodli udělat jinak,“ uvedl člen týmu Petr Marek.

Stovky tisíc konverzací

Úkolem soutěže bylo vyvinout „social bota“, umělou inteligenci schopnou vést zábavnou, plynulou a přirozenou konverzaci s člověkem na všemožná populární témata přes zařízení Amazon Echo. Na vývoj bota získaly soutěžící týmy výzkumný grant v hodnotě 250 tisíc dolarů (5,7 milionu Kč) spolu s některými technologiemi od firmy.

Vývoj toho českého probíhal téměř rok – od prosince minulého roku až do poloviny letošního listopadu. Během soutěže s ním samotní uživatelé produktů Amazon vedli na stovky tisíc konverzací.

Oceněný tým Alquist

FOTO: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

„Největší rozdíl oproti našemu minulému chatbotovi je, že letos daleko více využíváme principy strojového učení ve vedení konverzací, nemusíme tedy pro všechny konverzace připravovat pravidla ručně,“ objasnil Pichl.

Dle svých slov by se členové tuzemského týmu nyní rádi věnovali přípravě na příští ročník soutěže a hledali další možnosti využití nově vyvinuté technologie.

„Umístění týmu Alquist jasně ukazuje, že jsou české univerzity na stejné úrovni jako ty nejlepší světové,“ poznamenal Šedivý.

V semifinále byli nejlepší

Soutěže se letos zúčastnilo osm týmů z nejlepších univerzit světa, vybraných z více než stovky přihlášených institucí. Sestávala z několika kol. V semifinále, které probíhalo od 2. července do 15. srpna, hodnotili anonymně všechny soutěžící boty sami uživatelé Amazon Alexy pomocí škály 1-5 hvězdiček. Do finále pak postoupili dva nejlepší dle uživatelského hodnocení a jeden na divokou kartu.

Alquist přitom, stejně jako loni, postupoval z prvního místa. Ve finále hodnocení probíhalo pod taktovkou dané společnosti, v porotě zasedli zástupci médií. S každým botem proběhlo několik anonymních rozhovorů, které se hodnotily taktéž pomocí hvězdiček.

Amazon se ještě chystá rozdělit milion dolarů (skoro 23 milionů Kč) na vědecké granty. Částku získá tým, jehož konverzační bot bude schopen dvacet minut souvisle a přirozeně rozprávět s lidskými mluvčími.