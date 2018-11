fš, Novinky

První testy jsou pro společnost, která plánuje poskytovat cenově dostupná vynášení satelitů pomocí raket startujících z komerčních letadel, důležitým milníkem. To potvrzuje i sám Branson. „Je to poprvé, co Boeing 747 nesl raketu, natož kosmickou,“ uvedl podle americké stanice CNN.

Zatím nebyly motory rakety zažehnuté, inženýři ale při testovacím letu vyzkoušeli kromě vzletu a přistání i veškeré integrované systémy, které budou pro následné vypouštění rakety třeba.

Richard Branson

FOTO: Profimedia.cz

V budoucnu by měla raketa LauncherOne vysílat, třeba i pro americkou vládu, na nízkou oběžnou dráhu Země satelity. Hlavní rozdíl oproti současným metodám je, že nebude vzlétat ze zemského povrchu. Místo toho ji do výšky zhruba 10 kilometrů vynese právě speciálně upravený letoun Boeing 747-400.

Budoucí plán pro reálný provoz zní takto: až letadlo vystoupá do požadované výšky, raketa se odjistí – a při pádu zažehne svůj hlavní motor a začne opět stoupat až na oběžnou dráhu.

Raketa firmy Virgin Orbit je poměrně malá, zvládne pojmout jen 300- až 500kilogramový náklad. Počítá se tedy hlavně s menšími a středně velkými satelity, které se do vesmíru vynášejí stále častěji.

Poptávka po vynášení satelitů na oběžnou dráhu skutečně roste, podobné služby chce poskytovat například i SpaceX amerického vizionáře Elona Muska. Byť mu nyní americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) nepřímo vyslovil náznak nedůvěry. [celá zpráva]

Zážeh se blíží

Virgin Orbit čeká v následujících týdnech a měsících mnoho dalších testů, při nichž se bude nadále zkoumat jak letadlo, ať už s připevněnou raketou či bez ní, tak se postupně bude zapojovat i samotná LauncherOne. Nejprve se raketa z křídla spustí bez zážehu, aby mohli technici získat další data, a příští rok má dojít už k ostrému testu.

Své první satelity směrem vzhůru by mohl Branson vyslat možná již v prvních měsících příštího roku.

Vesmírný turismus

Do kosmu chce britský podnikatel postupně dostávat i zájemce z řad movitější veřejnosti, takzvané vesmírné turisty. Prozatím má být cena letu pro jednu osobu 250 milionů dolarů, čili více než pět a půl milionu korun.

V dubnu Bransonova další společnost Virgin Galactic oznámila, že její raketoplán Virgin Space Ship Unity pro placené turistické výlety do vesmíru zdárně dokončil svůj první nadzvukový, raketově poháněný let. Tento test se konal tři a půl roku poté, co sesterskou loď během tehdejšího zkušebního letu zničila nehoda, při níž zemřel pilot. [celá zpráva]