Škola se v současnosti soustředí zejména na firemní improvizaci. Přinesla krátkodobý program „Přemluv šéfa“, který chce zlepšit atmosféru v rámci pracovního týmu a vytvořit prostředí bez předsudků i bez strachu z chyb.

Záměrem je opuštění zavedeného stylu přemýšlení. Zaměstnanci se pomocí praktických a hravých cvičení z aplikované improvizace mají znovu nastartovat a přinést nový impuls do týmu v oblastech komunikace, kreativity a spolupráce. Mají si rovněž uvědomit, že je důležité si vzájemně pomáhat a nesoutěžit mezi sebou.

„Vzniklo to na základě poptávky našich klientů, kteří nás přemlouvali k tomu, abychom uvolněnou motivující atmosféru z našich workshopů přenesli k nim do firmy a do jejich vzdělávání. Proto jsme připravili dvouhodinovku, která přináší nejen svěží vítr do týmu, ale i základní principy improvizace, které jim pomohou v každodenním životě,“ vysvětlil lektor.

Firemní škola improvizace

„Improvizace je pro mě cesta, jak žít v přítomnosti, být otevřen ke všem novým okamžikům a radovat se ze společné tvorby,“ doplnila k tomu lektorka divadelní a aplikované improvizace Vanda Gabrielová, která se věnuje hlavně tematice zdravé komunikace, řešení konfliktů a spolupráce.

Škola improvizace působí na několika místech v Praze, disponuje týmem deseti lektorů (pět mužů a pět žen), který se skládá z pedagogů, herců, tanečníků, psychoterapeutů a psychoanalytiků.

Letní školy

Mimo semestrální akce pořádají lektoři též Letní školu pro dospělé i děti. Letní škola obvykle probíhá paralelně ve dvou bězích, kdy dospělí i děti ve věku 6–12 let absolvují speciální oddělený program, ale mají možnost se přes den několikrát potkat.

V létě probíhají lekce venku.

Dalším podprojektem je Impro v parku, kdy každé srpnové pondělí připravují lektoři interaktivní workshop se zaměřením na zábavu, objevení vlastních možností a rozšíření komfortní zóny tak, aby to účastníky bavilo a posunulo je to v umění komunikace a improvizace dále.

