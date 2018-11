Genetické změny lidských embryí jsou zase o něco reálnější

Genetická modifikace u lidských embryí je zase o krok blíž realitě. Američtí badatelé použili jednu z metod genetického inženýrství zvanou Crispr-Cas9 a podařilo se jim zmutovat gen, který by jinak u myší vedl ke smrtelnému selhání jater. Podobná metoda by mohla fungovat i u lidí. Je ale otázkou etiky, zda má věda do genetické informace zasahovat.