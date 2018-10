fš, Novinky

Na svém povrchu bude mít satelit křídla podobná solárním panelům, která mohou být upravena pro přesné osvětlení. Uměle vyrobený měsíc osvítí plochu o průměru 10 až 80 kilometrů a doplní tak na obloze ten skutečný. Jak již Novinky informovaly, satelit několik let prochází testy. [celá zpráva]

Reuters dále píše, že pokud se projekt podaří, satelit bude údajně osmkrát jasnější než opravdový Měsíc a teoreticky by mohl na místě nahradit pouliční osvětlení.

Problémem bude intenzita osvětlení, které sice pro přírodu bude nepříjemné a škodlivé, ale zároveň pro osvětlení ulic nedostatečné. Pavel Suchan

Část čínské odborné i laické veřejnosti se nicméně obává, že to může mít nepříznivý vliv například na živočichy, rušit by to mohlo i satelitní a jiné systémy, které zkoumají zemskou atmosféru. Vývojáři svůj projekt hájí tím, že poskytne světlo podobné tomu za soumraku, zvěři tak prý vadit nebude.

Pomoc nejen turismu?

Nápad na cosi jako umělý Měsíc nebo zkrátka odraznou plochu na oběžné dráze, která by osvětlovala zemský povrch či dokonce byla jen ozdobou, se v posledním desetiletí podle Suchana objevil již víckrát.

„Kdybychom odhlédli od všech negativních vlivů takového tělesa na obloze, může to být docela pěkná podívaná. Sami Číňané připouštějí, že by to mohlo přilákat turisty. Kdybych chtěl být co nejvíce optimistický, připustil bych, že by to mohlo mladé lidi více přitáhnout k technice, kosmonautice, snad i astronomii,“ okomentoval to pro Novinky zmíněný český odborník, který působí v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR.

Astronomové potřebují tmu

Ovšem právě astronomii tu podle Suchanových slov hrozí první negativum daného záměru, čímž potvrzuje obavy i jiných vědců. Řada pozorování vesmíru se vykonává bez svitu Měsíce na obloze, astronomové potřebují co největší tmu.

„Připusťme však, že umělý Měsíc (navíc jen jeden) bude svítit stále na jednou oblast na Zemi, mimo hvězdárny. Pak ale v této oblasti nebudou osvětleny pouze ulice a místa, kde je to potřeba, ale též zahrady, parky, louky a pole, kde existuje noční život. Žádný tvor si zde neodpočine od nočního světla a nikdy už nezažije tmu,“ kritizuje Suchan.

„Problémem bude také intenzita osvětlení, které sice pro přírodu bude nepříjemné a škodlivé, ale zároveň pro osvětlení ulic nedostatečné. Uzavřel bych to tedy slovem: nesmysl,“ dodal.