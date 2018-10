Novinky, ČTK

Spolek Pedagogická komora poukazuje na to, že Sněmovna loni doporučila vládě přidat učitelům o 15 procent už od letošního září. Odklad na leden se stal terčem kritiky. [celá zpráva]

Jako kompenzaci za to, že růst platů bude až od ledna, chce komora prosadit zvýšení navrhovaných 15 procent o dodatečných pět procent. Příslušný pozměňovací návrh musí při schvalování státního rozpočtu předložit poslanci, změnu by musela schválit Sněmovna. Záměr zatím podpořili Piráti a TOP 09.

Strach z možné škodlivé politické hry



„Obáváme se, že dodatečný požadavek na dvacetiprocentní růst se může stát v Poslanecké sněmovně politickou hrou, která poškodí rámec rozpočtu, dohodnutého se sociálními partnery,” napsali zástupci odborů svým základním organizacím.

Uvedli, že růst platů o 15 procent od ledna je výsledkem několikaměsíčních vyjednávání a že požadavek na navýšení platů ještě letos vláda několikrát odmítla. Pedagogická komora podle nich ignoruje vyjednaný kompromis sociálních partnerů, tedy představitelů vlády, zaměstnavatelů a odborů.

Narůst prý až o 4000 Kč



Návrh rozpočtu na příští rok počítá s navýšením platů pedagogů o deset procent v tarifu a dalších pět v příplatcích a odměnách. Šéf školských odborů František Dobšík již dříve zmínil, že by se tak průměrný plat pedagogů mohl zvýšit asi o 4000 korun měsíčně.

V letošním prvním pololetí pedagogové dostávali v průměru 31 860 korun. Podle výhledu by měli mít letos průměrně 33 114 Kč. Je to zhruba o čtyři procenta víc, než je průměrná mzda.

Kabinet se v programu zavázal zvednout průměrný plat kantorů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Školské odbory usilují o to, aby pedagogové do dvou let měli 130 procent průměrné mzdy v ČR. Letos ve druhém čtvrtletí průměrný výdělek dosáhl dle statistického úřadu 31 851, učitelé by tak nyní podle požadavku odborů měli 41 406 korun.

Prezident učitelského spolku Radek Sárközi upozornil, že loňské zvýšení tarifů o 15 procent nevedlo k odpovídajícímu růstu platů. Podle propočtu odborů narostly příjmy učitelů meziročně v průměru o 13,7 procenta. „Obdobně plánované zvýšení tarifů od ledna 2019 o deset procent povede pravděpodobně k nižšímu nárůstu platů učitelů, než je uvedené procento,” soudí.

Komu sebrat peníze pro třídní učitele?



Pedagogická komora rovněž zpracovala návrh na zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na 2500 až 3500 Kč měsíčně. Ani tento návrh, který má Sněmovna na programu, odbory nepodporují. Podle nich je nesystémový.

„Peníze na financování těchto požadavků by bylo nutno sebrat někomu jinému. Postoj typu ‚nám je jedno komu', je pro nás nepřijatelný,” napsali odboráři. Podle nich by šlo o miliardy korun, které ale nikdo nevyčíslil.

Spolek Pedagogická komora má zhruba 2000 členů, v ČR je přibližně 150 tisíc učitelů.