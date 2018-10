fš, Novinky, ČTK, Právo

Dne 21. ledna 1898 zakoupil Josef Frič zalesněný pozemek na vrcholu Manda u městečka Ondřejov, aby zde vybudoval hvězdárnu. Toto datum tedy lze považovat za okamžik založení ondřejovské observatoře. V roce 1928 ji pak odevzdal státu.

Hvězdárna Ondřejov.

FOTO: archív Astronomického ústavu AV ČR

Nedělní akce, konaná týden před skutečným výročím, začne ve 14 hodin a zakončena bude o čtyři hodiny později slavnostním ohňostrojem na takzvané radarové louce. Součástí bude například i živý obraz osobností první republiky nebo průvod s lampióny k uctění Fričovy památky.

Radioteleskop na ondřejovské radarové louce.

FOTO: archív Astronomického ústavu AV ČR

Vstupné je dobrovolné, návštěvníci mohou dorazit v kostýmech či s doplňky z jakékoli historické etapy existence republiky. Další mimořádné prohlídky pro veřejnost se uskuteční pak o týden později, 28. října.

Mezinárodní spolupráce

Ondřejovská hvězdárna je dnes součástí Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Vědci tam pracují ve čtyřech odděleních – slunečním, stelárním, oddělení meziplanetární hmoty a oddělení galaxií a planetárních systémů.

Hvězdárna Ondřejov v 60. letech.

FOTO: Astronomický ústav AV ČR

„V mnoha oborech jsme na světové špičce a jsme také začleněni do nejvýznamnějších evropských struktur, především do Evropské jižní observatoře (ESO) a Evropské kosmické agentury (ESA). A tak si myslím a doufám, že by na nás byl zakladatel ondřejovské hvězdárny pyšný,“ uvedl ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas.

Na mysli měl nepochybně také „největší astronomický projekt současnosti“, soustavu radioteleskopů ALMA na observatoři v Chile. Na výzkumu těchto zařízení v nadmořské výšce 5050 metrů se podílejí právě i čeští experti z Astronomického ústavu. [celá zpráva]

Chloubou české observatoře je zejména obří vesmírný dalekohled.

Perkův dalekohled.

FOTO: Astronomický ústav AV ČR, ProjectSoft

Příjezd dalekohledu do Ondřejova v roce 1967.

FOTO: Astronomický ústav AV ČR

Loni slavili ondřejovští astronomové i jiné výročí – největšímu tuzemskému dalekohledu, pojmenovanému podle nyní 99letého českého astronoma Luboše Perka, bylo 50 let. [celá zpráva]