Vítězem voleb by se v září stalo hnutí ANO se ziskem 30 procent. Druhá ODS by měla 14, Piráti 13 a ČSSD 12 procent. KSČM by podle modelu CVVM získala 10,5 a SPD pět procent hlasů, což znamená, že balancuje na hranici vstupu do Sněmovny.